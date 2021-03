L’Eredità, momento delicato per la Professoressa Ginevra: “Mi sento stordita, confusa” (Di martedì 30 marzo 2021) Ginevra Pisani è presente nel piccolo schermo nel ruolo di Professoressa con la giovane Sara Arfaoui nel programma L’Eredità della Rai. Di recente ha condiviso una Instragram Story che ha fatto preoccupare i fan. Ecco cosa sta succedendo nella sua vita privata. Ginevra Pisani – Solonotizie24Lo sfogo sul web di Ginevra Ginevra Pisani non è estranea al mondo dello spettacolo. Gli italiani ricorderanno sicuramente la sua partecipazione al programma Uomini e Donne di Maria De Filippi. Si è messa in gioco in qualità di corteggiatrice e alla fine ha avuto la meglio sul Sonia Lorenzini, dato che è stata scelta dal tronista Claudio D’Angelo. Nonostante la notevole differenza d’età, hanno vissuto un’intensa storia d’amore. Purtroppo per una serie di problemi le loro strade si sono separate. ... Leggi su solonotizie24 (Di martedì 30 marzo 2021)Pisani è presente nel piccolo schermo nel ruolo dicon la giovane Sara Arfaoui nel programmadella Rai. Di recente ha condiviso una Instragram Story che ha fatto preoccupare i fan. Ecco cosa sta succedendo nella sua vita privata.Pisani – Solonotizie24Lo sfogo sul web diPisani non è estranea al mondo dello spettacolo. Gli italiani ricorderanno sicuramente la sua partecipazione al programma Uomini e Donne di Maria De Filippi. Si è messa in gioco in qualità di corteggiatrice e alla fine ha avuto la meglio sul Sonia Lorenzini, dato che è stata scelta dal tronista Claudio D’Angelo. Nonostante la notevole differenza d’età, hanno vissuto un’intensa storia d’amore. Purtroppo per una serie di problemi le loro strade si sono separate. ...

Advertising

zazoomblog : L’Eredità momento delicato per la Professoressa Ginevra: “Mi sento stordita confusa” - #L’Eredità #momento… - albemilano : @mcgiannini @OfficialTozzi @RaiTre Eh sì Caro Tozzi. È arrivato il momento di raccogliere l’eredità di Piero Angela… - AngekoC : @matteorenzi Vivi in un mondo tutto tuo. Il MES neanche hai più il coraggio di nominarlo, chissà come mai. In piena… - hessia23 : @quaranta_vito Mi spiace ma l'eredità che mi hanno lasciato il mondiale 2020, vanzini, Valsecchi e binotto é un ast… - renpalrena : @GotorMiguel @repubblica Bellissimo articolo, penso che uno dei problemi da risolvere oggi sia esattamente l’eredit… -

Ultime Notizie dalla rete : L’Eredità momento L’intervista da 7-9 milioni di dollari di Harry e Meghan: «La famiglia reale ci ha tagliato i fondi, ... Il Sole 24 ORE