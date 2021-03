Lei è la figlia di una della donne più belle ed eleganti della tv: notate la somiglianza? (Di martedì 30 marzo 2021) Si chiama Stella, è giovanissima ed è la figlia di una delle coppie più belle della televisione italiana: scopriamo qualcosa in più su di lei. Per anni papà e mamma hanno cercato di proteggere la sua privacy tenendola fuori dai riflettori, così da permetterle di crescere il più possibile come una ragazzina qualsiasi. Da qualche tempo, però, Stella ha deciso di approdare sui social e la sua notorietà sul web è cresciuta con costanza fino a raggiungere i 136mila follower attuali. Niente male per una ragazzina che si appresta a compiere 18 anni e che non ha avuto alcuna spinta pubblicitaria da parte dei genitori famosi. La giovane ha preso la bellezza, i colori ed il portamento della madre, aspetti che non solo le permettono di ottenere il gradimento del ... Leggi su solonotizie24 (Di martedì 30 marzo 2021) Si chiama Stella, è giovanissima ed è ladi una delle coppie piùtelevisione italiana: scopriamo qualcosa in più su di lei. Per anni papà e mamma hanno cercato di proteggere la sua privacy tenendola fuori dai riflettori, così da permetterle di crescere il più possibile come una ragazzina qualsiasi. Da qualche tempo, però, Stella ha deciso di approdare sui social e la sua notorietà sul web è cresciuta con costanza fino a raggiungere i 136mila follower attuali. Niente male per una ragazzina che si appresta a compiere 18 anni e che non ha avuto alcuna spinta pubblicitaria da parte dei genitori famosi. La giovane ha preso lazza, i colori ed il portamentomadre, aspetti che non solo le permettono di ottenere il gradimento del ...

