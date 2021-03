Le sfide dei 100 giorni di Biden (Di martedì 30 marzo 2021) I primi cento giorni di un’Amministrazione americana sono una data importante: per i media, ma non solo. In cento giorni un nuovo presidente stabilisce già quale direzione prenderà il suo mandato, a quali priorità dovrà dare più importanza. Per Joe Biden la risposta è stata chiara sin dal primo minuto, ed è ovviamente la lotta al Covid. Biden si era dato l’obiettivo di vaccinare 100 milioni di americani nei suoi primi cento giorni alla Casa Bianca: ma l’obiettivo è stato raggiunto prima del previsto (con 43 giorni di anticipo, per la precisione) e così il presidente ha portato il tetto da raggiungere a 200 milioni di persone, lasciando immutata la scadenza, i primi cento giorni del suo governo. I primi cento giorni di Biden partono ... Leggi su huffingtonpost (Di martedì 30 marzo 2021) I primi centodi un’Amministrazione americana sono una data importante: per i media, ma non solo. In centoun nuovo presidente stabilisce già quale direzione prenderà il suo mandato, a quali priorità dovrà dare più importanza. Per Joela risposta è stata chiara sin dal primo minuto, ed è ovviamente la lotta al Covid.si era dato l’obiettivo di vaccinare 100 milioni di americani nei suoi primi centoalla Casa Bianca: ma l’obiettivo è stato raggiunto prima del previsto (con 43di anticipo, per la precisione) e così il presidente ha portato il tetto da raggiungere a 200 milioni di persone, lasciando immutata la scadenza, i primi centodel suo governo. I primi centodipartono ...

Advertising

HuffPostItalia : Le sfide dei 100 giorni di Biden - OmarSarcinella : RT @CalcioFinanza: #ChampionsLeague, confermate le sedi per tre sfide dei quarti di finale - ConsumForum : RT @UTILITALIA: #30marzo Progetto Utili all'Italia Quali sono le principali sfide per le #utilities? Michaela Castelli: 'efficienza rete ac… - UTILITALIA : #30marzo Progetto Utili all'Italia Quali sono le principali sfide per le #utilities? Michaela Castelli: 'efficienza… - sportli26181512 : #Notizie #Stadi Champions League, confermate le sedi per tre sfide dei quarti: Le restrizioni agli spostamenti in E… -