La migliore colomba di Pasqua che puoi comprare online? Ecco i nostri consigli (Di martedì 30 marzo 2021) La colomba di Pasqua è una delle pochissime certezze che ancora ci restano in questo 2021. Perché no, il classico pranzo con parenti e/o amici quest'anno non sarà possibile. E nemmeno il solito giretto fuori porta con ansia da meteo annessa. Consoliamoci, dunque, con qualche dolce lievitato di alta qualità, che è possibile acquistare online e ricevere comodamente a casa. Ecco i nostri consigli. Peck PeckLa colomba di Peck è un morbido pan dolce, ottenuto grazie a 72 ore di lavorazione. È realizzata utilizzando solo materie prime d'eccellenza: farina con germe di grano macinato a pietra, vaniglia del Madagascar, miele d'acacia toscano e cubetti di scorza di arance candite. Soffice all'interno, presenta all'esterno la classica glassatura con zucchero e mandorle.

