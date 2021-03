La Ever Given è stata disincagliata. Riapre il Canale di Suez | video (Di martedì 30 marzo 2021) La situazione nel Canale di Suez si è finalmente sbloccata, il tratto tornerà presto percorribile per tutte le altre navi in coda da ormai 4 giorni. Dopo una manovra non semplice la portacontainer è tornata a galleggiare. L'alta marea ha permesso lo spostamento definitivo dell'imbarcazione verso la via marittima. Nave crociera Viking Sky crollo soffitto terrore video None Mare in tempesta: la nave da crociera rischia di ribaltarsi None Leggi su panorama (Di martedì 30 marzo 2021) La situazione neldisi è finalmente sbloccata, il tratto tornerà presto percorribile per tutte le altre navi in coda da ormai 4 giorni. Dopo una manovra non semplice la portacontainer è tornata a galleggiare. L'alta marea ha permesso lo spostamento definitivo dell'imbarcazione verso la via marittima. Nave crociera Viking Sky crollo soffitto terroreNone Mare in tempesta: la nave da crociera rischia di ribaltarsi None

