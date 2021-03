Inter, arrivano buone notizie: anche Vecino è negativo (Di martedì 30 marzo 2021) Continua il processo di recupero dei positivi al Covid-19: dopo Samir Handanovic, l’Inter riabbraccia anche Matias Vecino. In vista del rush finale, Conte ha bisogno anche dell’uruguayano In una giornata importante dal punto di vista della riorganizzazione del brand, arrivano importanti news anche dal reparto infermeria di casa Inter. Dopo la negativizzazione di Samir Handanovic registrata ieri dal giro di tamponi, anche i controlli odierni hanno restituito ad Antonio Conte una pedina in vista del prossimo match di campionato. Si tratta di Matias Vecino, centrocampista uruguayano, che a onor del vero non è quasi mai stato chiamato in causa dal tecnico salentino in questa stagione. Conte però è consapevole che in un momento ... Leggi su zon (Di martedì 30 marzo 2021) Continua il processo di recupero dei positivi al Covid-19: dopo Samir Handanovic, l’riabbracciaMatias. In vista del rush finale, Conte ha bisognodell’uruguayano In una giornata importante dal punto di vista della riorganizzazione del brand,importanti newsdal reparto infermeria di casa. Dopo la negativizzazione di Samir Handanovic registrata ieri dal giro di tamponi,i controlli odierni hanno restituito ad Antonio Conte una pedina in vista del prossimo match di campionato. Si tratta di Matias, centrocampista uruguayano, che a onor del vero non è quasi mai stato chiamato in causa dal tecnico salentino in questa stagione. Conte però è consapevole che in un momento ...

