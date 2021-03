Il commissario Figliuolo: 'Obiettivo 80% di vaccinati a settembre per ottenere l'immunità di gregge' (Di martedì 30 marzo 2021) Sui l'Obiettivo è 'conseguire la dell'80% della popolazione entro il 30 settembre di questo anno, dando subito priorità alle persone più vulnerabili'. Lo ha detto il commissario straordinario all'... Leggi su leggo (Di martedì 30 marzo 2021) Sui l'è 'conseguire la dell'80% della popolazione entro il 30di questo anno, dando subito priorità alle persone più vulnerabili'. Lo ha detto ilstraordinario all'...

Advertising

Agenzia_Ansa : DIRETTA | Superati i 3 milioni di vaccinati con la seconda dose. L'audizione in Parlamento del commissario per l'e… - fattoquotidiano : Vaccini Covid, l’audizione del commissario Figliuolo al Senato: segui la diretta tv - Agenzia_Ansa : Tra lunedì e Pasqua arriveranno in Italia quasi 3 milioni di dosi di vaccino anti Covid: in una sola settimana più… - Tino44588447 : RT @Montecitorio: Piano nazionale #vaccini, presso le Commissioni #AffariSociali di Camera e #Senato audizione del Generale di Corpo d’arma… - marcoluci1 : RT @Agenzia_Ansa: DIRETTA | Superati i 3 milioni di vaccinati con la seconda dose. L'audizione in Parlamento del commissario per l'emergen… -