Gli anestesisti | “Attuare percorso diagnostico per i pazienti gravi”

ROMA – È stato pubblicato il position paper 'Il sistema extra-ospedaliero di emergenza sanitaria', documento messo a punto dalla Società italiana di anestesia, analgesia, rianimazione e terapia intensiva (Siaarti), dall'Associazione anestesisti rianimatori ospedalieri italiani – Emergenza area critica (Aaroi-Emac) e dal Collegio dei professori di anestesia e rianimazione (Cpar). Elaborato e firmato dal presidente Siaarti, Flavia Petrini, dal presidente Aaroi-Emac, Alessandro Vergallo, dal presidente Cpar, Paolo Pelosi, e dal responsabile Siaarti medicina critica dell'emergenza, Emiliano Cingolani, il documento prende l'avvio dalla considerazione che "a trent'anni dall'istituzione del 118 come numero unico per le chiamate di emergenza sanitaria e del decreto istitutivo della risposta territoriale è necessaria una riorganizzazione del sistema che tenga presenti i cambiamenti intercorsi in questo periodo e i progressi registrati in campo scientifico-professionale". L'agenzia Dire ne ha parlato con il professor Paolo Pelosi, presidente del Collegio dei professori di anestesia e rianimazione (Cpar).

