Gabry Ponte | magnifico annuncio | “Sto per diventare papà” | ma chi è la compagna?

(Di martedì 30 marzo 2021)sta per! Il famoso dj e producer ha lanciato questosui suoi canali social: ma voi sapete chi è la? Gabriele, meglio conosciuto come, è il disc jockey e produttore discografico molto conosciuto in Italia. Negli anni ’90 ha fondato gli Eiffel 65 gruppo con il L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.

Advertising

Nonsolosuoni : Su - ceenzi : gabry ponte sta per diventare papà ma che cazzo sta succedendo aooo - Chiary38684352 : GABRY PONTE STA PER DIVENTARE PAPÀ - barinewstv : Musica – Gabry Ponte: “Divento papà” -

Ultime Notizie dalla rete : Gabry Ponte

ha annunciato attraverso Instagram che presto diventerà papà . Il dj torinese ha postato una foto in cui appare raggiante e ha tra le mani l'ecografia in cui si vede l'immagine del figlio ...presto papà. E' arrivato l'annuncio ufficiale su Instagram, annuncio che ha colto di sorpresa i suoi fan ma non il diretto interessato visto che l'ecografia che ha mostrato sui social ...Gabry Ponte sta per diventare papà! Il famoso dj e producer ha lanciato questo annuncio sui suoi canali social: ma voi sapete chi è la compagna? Il famoso dj e producer Gabry Ponte sta per diventare ...Gabry Ponte diventa papà. Il dj e producer - che negli anni '90 fondò gli Eiffel 65 - lo ha annunciato emozionato su Instagram, dove ha pubblicato la prima ecografia. Una bella notizia che arriva a po ...