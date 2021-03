Finalmente anche l’Ue si preoccupa del tecnoregime cinese. Parla Arcesati (Merics) (Di martedì 30 marzo 2021) Da quando Joe Biden è entrato alla Casa Bianca si sono rafforzati gli sforzi delle democrazie per trovare una qualche forma di cooperazione su protezione, sviluppo, implementazione, definizione di standard e regolamentazione delle tecnologie critiche. Infatti, se con Donald Trump gli Stati Uniti avevano privilegiato un confronto unilaterale con la Cina, oggi sono a caccia di alleati. E il recente discorso del segretario di Stato americano Antony Blinken sembra dimostrarlo. L’approccio di Washington è passato dagli ultimatum – come quelli sul 5G cinese che hanno raggiunto anche l’Italia – a un’agenda positiva e di coordinamento con gli alleati che pure non è priva di paletti. Si è Parlato così di allargamento del G7 per trasformarlo in un “club delle democrazie” – alleanza che però difficilmente verrà formalizzata a breve viste le ... Leggi su formiche (Di martedì 30 marzo 2021) Da quando Joe Biden è entrato alla Casa Bianca si sono rafforzati gli sforzi delle democrazie per trovare una qualche forma di cooperazione su protezione, sviluppo, implementazione, definizione di standard e regolamentazione delle tecnologie critiche. Infatti, se con Donald Trump gli Stati Uniti avevano privilegiato un confronto unilaterale con la Cina, oggi sono a caccia di alleati. E il recente discorso del segretario di Stato americano Antony Blinken sembra dimostrarlo. L’approccio di Washington è passato dagli ultimatum – come quelli sul 5Gche hanno raggiuntol’Italia – a un’agenda positiva e di coordinamento con gli alleati che pure non è priva di paletti. Si èto così di allargamento del G7 per trasformarlo in un “club delle democrazie” – alleanza che però difficilmente verrà formalizzata a breve viste le ...

