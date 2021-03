Farmaco anti-fame responsabile di migliaia di morti, la casa farmaceutica conosceva i rischi e non ha fatto nulla (Di martedì 30 marzo 2021) Francia- la casa farmaceutica Servier è stata condannata per “frode aggravata” e “omicidio e lesioni involontarie” per aver messo in commercio un Farmaco anti-diabetico, utilizzato da molti come soluzione anti-fame. Negli anni, il medicinale ha provocato la morte di circa 2.000 persone. La sentenza arriva a più di un decennio dalla prima accusa. Un anti-diabetico usato come Farmaco anti-fame Da anni il Farmaco Mediator è al centro dello scandalo in Francia. Proprio in queste ore è giunta la sentenza tanto attesa dai familiari delle vittime degli effetti collaterali di questo medicinale. Come riporta EuropaToday inoltre, da 1976 al 2003 (anno del ritiro dal mercato), nel nostro Paese è stato ... Leggi su thesocialpost (Di martedì 30 marzo 2021) Francia- laServier è stata condannata per “frode aggravata” e “omicidio e lesioni involontarie” per aver messo in commercio un-diabetico, utilizzato da molti come soluzione. Negli anni, il medicinale ha provocato la morte di circa 2.000 persone. La sentenza arriva a più di un decennio dalla prima accusa. Un-diabetico usato comeDa anni ilMediator è al centro dello scandalo in Francia. Proprio in queste ore è giunta la sentenza tanto attesa dai familiari delle vittime degli effetti collaterali di questo medicinale. Come riporta EuropaToday inoltre, da 1976 al 2003 (anno del ritiro dal mercato), nel nostro Paese è stato ...

Advertising

AMorelliMilano : Buone notizie: non solo vaccini ma anche terapie. #Bassetti annuncia l'inizio della sperimentazione a Genova del Mo… - fanpage : Potrebbe essere una vera rivoluzione #Pfizer - evan7527 : RT @laperlaneranera: Farmaco anti-fame Killer, maxi condanna in Francia Accusato di essere responsabile della morte di 1.500-2.100 persone… - Giovanni7769 : RT @laperlaneranera: Farmaco anti-fame Killer, maxi condanna in Francia Accusato di essere responsabile della morte di 1.500-2.100 persone… - OrlandoStier68 : RT @laperlaneranera: Farmaco anti-fame Killer, maxi condanna in Francia Accusato di essere responsabile della morte di 1.500-2.100 persone… -