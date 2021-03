Dl sostegni, contributo a fondo perduto: 550 domande al minuto (Di martedì 30 marzo 2021) (Teleborsa) – “Sono già pervenute oltre 230 mila domande di contributo a fondo perduto, previsto dal “Decreto sostegni”. Lo riferisce l’Agenzia delle Entrate con un messaggio via Twitter, spiegando che queste domande arrivano al ritmo di “550 al minuto, senza rallentamenti dal via libera di stamattina”. “Grazie a Sogei e a tutti i cittadini che, inviando le istanze in modo ordinato e corretto, ci aiutano nel nostro lavoro”, conclude il “cinguettio” dell’Agenzia delle Entrate. Leggi su quifinanza (Di martedì 30 marzo 2021) (Teleborsa) – “Sono già pervenute oltre 230 miladi, previsto dal “Decreto”. Lo riferisce l’Agenzia delle Entrate con un messaggio via Twitter, spiegando che questearrivano al ritmo di “550 al, senza rallentamenti dal via libera di stamattina”. “Grazie a Sogei e a tutti i cittadini che, inviando le istanze in modo ordinato e corretto, ci aiutano nel nostro lavoro”, conclude il “cinguettio” dell’Agenzia delle Entrate.

