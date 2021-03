Disse di essere stato rapito in Siria, ma era tutto inventato: indagato l’imprenditore bresciano Alessandro Sandrini. Arrestati tre complici (Di martedì 30 marzo 2021) Alessandro Sandrini non fu vittima di un rapimento di matrice terroristica, ma complice di un finto sequestro. Così è stato accertato da Ros e Sco, secondo cui il sequestro dell’uomo bresciano – attualmente agli arresti domiciliari con l’accusa di rapina e ricettazione per fatti avvenuti prima del suo viaggio in Turchia nel 2016 – fu una truffa messa in atto con la complicità della vittima. I suoi complici, tre in tutto, sono finiti in carcere oggi su richiesta della Procura di Roma. Sandrini dunque non fu rapito al confine con la Siria ma si mise d’accordo con i membri della banda per simulare un sequestro in cambio di denaro. In seguito fu “venduto” a un gruppo vicino ad al-Qaeda e trasferito in ... Leggi su open.online (Di martedì 30 marzo 2021)non fu vittima di un rapimento di matrice terroristica, ma complice di un finto sequestro. Così èaccertato da Ros e Sco, secondo cui il sequestro dell’uomo– attualmente agli arresti domiciliari con l’accusa di rapina e ricettazione per fatti avvenuti prima del suo viaggio in Turchia nel 2016 – fu una truffa messa in atto con latà della vittima. I suoi, tre in, sono finiti in carcere oggi su richiesta della Procura di Roma.dunque non fual confine con lama si mise d’accordo con i membri della banda per simulare un sequestro in cambio di denaro. In seguito fu “venduto” a un gruppo vicino ad al-Qaeda e trasferito in ...

Disse di essere stato rapito in Siria, ma era tutto inventato: indagato l’imprenditore bresciano Alessandro Sandrini. Arrestati tre complici Open Altroconsumo, cashback alla prova dei negozi Roma, 30 mar. (Adnkronos) - Gli italiani aderiscono sempre di più all’iniziativa del governo che rimborsa una parte delle spese fatte con moneta elettronica. Ma per ogni pagamento senza contanti vengo ...

