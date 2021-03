Denise Pipitone: Chi l'ha visto? annuncia novita? dalla Russia: ecco cosa è successo (Di martedì 30 marzo 2021) Il promo di Chi l'ha visto? annuncia novità su Denis Pipitone, la ragazza scomparsa nel settembre del 2004: ecco cosa è successo. Un promo di Chi l'ha visto? oggi ha mandato in fibrillazione i social: la storica trasmissione ha annunciato novità su Denis Pipitone, la ragazza scomparsa nel settembre del 2004, ventilando l'ipotesi che potesse essere in Russia. ecco cosa è successo secondo quanto ha dichiarato Federica Sciarelli all'Ansa. Denise Pipitone è scomparsa l'1 settembre 2004: aveva 4 anni e stava giocando con i cugini davanti casa quando sparì nel nulla. Il paese di Mazara del Vallo fu perlustrato dalla polizia ... Leggi su movieplayer (Di martedì 30 marzo 2021) Il promo di Chi l'hanovità su Denis, la ragazza scomparsa nel settembre del 2004:. Un promo di Chi l'ha? oggi ha mandato in fibrillazione i social: la storica trasmissione hato novità su Denis, la ragazza scomparsa nel settembre del 2004, ventilando l'ipotesi che potesse essere insecondo quanto ha dichiarato Federica Sciarelli all'Ansa.è scomparsa l'1 settembre 2004: aveva 4 anni e stava giocando con i cugini davanti casa quando sparì nel nulla. Il paese di Mazara del Vallo fu perlustratopolizia ...

