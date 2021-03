Dalla farmacia al domicilio: le nuove regole per i vaccini (Di martedì 30 marzo 2021) Gabriele Laganà A seguito di un’ordinanza firmata dal commissario Figliuolo basterà il domicilio per le somministrazioni dei vaccini. Farmacie pronte a dare il loro contributo Avanza spedito il nuovo piano per la campagna di vaccinazione di massa ideato dal Commissario per l'emergenza Covid-19, generale Francesco Paolo Figliuolo. Con una ordinanza firmata questa mattina è stato disposto che ogni Regione o provincia autonoma potrà vaccinare non solo la popolazione residente ma anche chi vive in quel territorio per ragioni di lavoro o per altri comprovati motivi. Il problema era sorto alcune settimane fa per la vaccinazione degli insegnanti. Sono molte, infatti, le persone che insegnano in altre Regioni rispetto a quella di residenza e che, senza questa disposizione, sarebbero state costrette a far ritorno a casa chiedendo giorni di ... Leggi su ilgiornale (Di martedì 30 marzo 2021) Gabriele Laganà A seguito di un’ordinanza firmata dal commissario Figliuolo basterà ilper le somministrazioni dei. Farmacie pronte a dare il loro contributo Avanza spedito il nuovo piano per la campagna di vaccinazione di massa ideato dal Commissario per l'emergenza Covid-19, generale Francesco Paolo Figliuolo. Con una ordinanza firmata questa mattina è stato disposto che ogni Regione o provincia autonoma potrà vaccinare non solo la popolazione residente ma anche chi vive in quel territorio per ragioni di lavoro o per altri comprovati motivi. Il problema era sorto alcune settimane fa per la vaccinazione degli insegnanti. Sono molte, infatti, le persone che insegnano in altre Regioni rispetto a quella di residenza e che, senza questa disposizione, sarebbero state costrette a far ritorno a casa chiedendo giorni di ...

