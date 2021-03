Covid, ipotesi vaccino obbligatorio per operatori sanitari (Di martedì 30 marzo 2021) L' obbligo di vaccinazione potrebbe essere esteso a tutto il personale che lavora in strutture sanitarie , dunque non solo medici ma anche infermieri, operatori sociosanitari, dipendenti di Rsa e ... Leggi su quotidiano (Di martedì 30 marzo 2021) L' obbligo di vaccinazione potrebbe essere esteso a tutto il personale che lavora in strutturee , dunque non solo medici ma anche infermieri,socio, dipendenti di Rsa e ...

Advertising

Agenzia_Ansa : L'ipotesi di una fuoriuscita del virus del Covid-19 in un incidente di laboratorio è 'estremamente improbabile'. Lo… - MediasetTgcom24 : Covid, l'Oms critica la Cina e chiede un'altra inchiesta sull'ipotesi di fuga del virus dal laboratorio #covid… - RobertoBurioni : Ci sono medici che curano COVID con farmaci inefficaci e pericolosi. Io ho messo in evidenza la cosa. Finirà come a… - MattiaGallo17 : RT @Adnkronos: Domani il Cdm sulle nuove regole anti #covid19. - Adnkronos : Domani il Cdm sulle nuove regole anti #covid19. -