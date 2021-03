(Di martedì 30 marzo 2021) Si ècontro ila 108, diventando la donna piùad aver ricevuto il vaccino finora in Italia. Questa mattina a Picerno, in provincia di Potenza, è stataa domicilio la signora Natalina Adele Ferraro, nata nel Comune lucano il 25 dicembre del 1912. La somministrazione della dose del vaccino Pfizer è stata effettuata dall’unità dell’azienda sanitaria provinciale Asp. Secondo fonti Asp, in Italia è la donna piùfinora. La signora Natalina, che vive a casa con una figlia, ha avuto 7 figli di cui quattro ancora in vita. L’attività di vaccinazione rientra nel piano vaccinale dell’Aspsugli ultra ottantenni della provincia ed è in corso pure a Melfi, Pietragalla, Lauria, Rivello, ...

Advertising

StreetNews24 : Si chiama Natalina ed è nata nel Comune lucano il 25 dicembre del 1912 - Piergiulio58 : Covid, in Basilicata la più anziana vaccinata: ha 108 anni.?? - LaSiritide : #Covid19 #Basilicata 30/03/2021 - Covid: gli ultimi aggiornamenti - AnsaBasilicata : Covid: focolaio nel carcere di Melfi, 36 positivi. Lo ha reso noto il sindaco Valvano #ANSA - AnsaBasilicata : >ANSA-IL-PUNTO/COVID: vaccinato oltre 70% over 80 Basilicata. A Picerno inoculata prima dose Pfizer a una donna di… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Basilicata

...Sanità regionale ha comunicato poi che nelle ultime 24 ore si sono registrate 10 morti da. Da ...- Sono 135 i nuovi contagi nella regione. Registrati inoltre altri 2 morti. 1290 il ......squadra di polizia giudiziaria del compartimento polizia stradale per la Campania e la... APPROFONDIMENTI LA SICUREZZA Controlli anti -a Napoli, scoperta scuola aperta in zona rossa I ...L’Istituto Superiore di Sanità, il ministero della salute e la Fondazione Bruno Kessler di Trento hanno pubblicato il terzo studio sulle varianti virali in circolazione in Italia. L’indagine, che ha r ...In Italia si registrano, il 30 marzo, altri 16.017 casi di coronavirus con 301.451 tamponi e 529 vittime. In particolare si registrano in Lombardia 3.271 casi, in Piemonte 1.861 e nel Lazio 1.593. Il ...