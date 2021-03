Contributi a fondo perduto – ecco come ottenere il bonus in soli 10 giorni (Di martedì 30 marzo 2021) A partire da oggi, 30 marzo 2021, è possibile richiedere i Contributi a fondo perduto previsti dal decreto Sostegni: ecco come fare Da oggi, 30 marzo, fino al 28 di maggio 2021 si potrà fare domanda all’Agenzia delle Entrate per ottenere i Contributi a fondo perduto previsti dal decreto Sostegni. La richiesta potrà essere effettuata L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di martedì 30 marzo 2021) A partire da oggi, 30 marzo 2021, è possibile richiedere iprevisti dal decreto Sostegni:fare Da oggi, 30 marzo, fino al 28 di maggio 2021 si potrà fare domanda all’Agenzia delle Entrate perprevisti dal decreto Sostegni. La richiesta potrà essere effettuata L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

