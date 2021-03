Can Yaman parla della sua storia con Diletta Leotta: “Quando ci sarà il matrimonio? Io sono uno che…” (Di martedì 30 marzo 2021) Can Yaman si è raccontato a Vanity Fair in occasione della serie tv in preparazione Sandokan. L’attore turco ha dichiarato che nella sua vita ha dovuto superare momenti economicamente difficile: C’è stato un momento oscuro nella mia vita in cui il lavoro di mio padre ha iniziato ad andare male, molto male, e non avevamo i soldi neanche per pagare le rette di scuola. Ma se vivi il presente, e ti impegni in quello che fai, non hai tempo per la paura. Rimboccarsi le maniche, seguire l’istinto e andare a segno: questo è stato il mio segreto. Grazie a un amico speciale, un genietto che non parlava con nessuno eccetto me, un ragazzo albanese con cui mi piaceva fare tutto, iniziai a vincere una borsa di studio dopo l’altra, fino a diventare avvocato, poi attore. Can ha raccontato della sua relazione con la conduttrice tv ... Leggi su isaechia (Di martedì 30 marzo 2021) Cansi è raccontato a Vanity Fair in occasioneserie tv in preparazione Sandokan. L’attore turco ha dichiarato che nella sua vita ha dovuto superare momenti economicamente difficile: C’è stato un momento oscuro nella mia vita in cui il lavoro di mio padre ha iniziato ad andare male, molto male, e non avevamo i soldi neanche per pagare le rette di scuola. Ma se vivi il presente, e ti impegni in quello che fai, non hai tempo per la paura. Rimboccarsi le maniche, seguire l’istinto e andare a segno: questo è stato il mio segreto. Grazie a un amico speciale, un genietto che nonva con nessuno eccetto me, un ragazzo albanese con cui mi piaceva fare tutto, iniziai a vincere una borsa di studio dopo l’altra, fino a diventare avvocato, poi attore. Can ha raccontatosua relazione con la conduttrice tv ...

