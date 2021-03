Calcioscommesse, Signori: “Ho sempre creduto alla mia innocenza, volevo uscire a testa alta” (Di martedì 30 marzo 2021) Beppe Signori è intervenuto all’uscita dal tribunale di Modena, dove è stato assolto in un processo su un filone del Calcioscommesse. “Insieme al mio avvocato abbiamo creduto fin dall’inizio alla mia innocenza. Non mi reputo un presuntuoso, ma uno che voleva verità e, come ho fatto sempre, uno che voleva uscire a testa alta”, ha detto.“Siamo alla fine. Sono passati dieci anni lunghi, che non mi restituirà più nessuno”. SportFace. Leggi su sportface (Di martedì 30 marzo 2021) Beppeè intervenuto all’uscita dal tribunale di Modena, dove è stato assolto in un processo su un filone del. “Insieme al mio avvocato abbiamofin dall’iniziomia. Non mi reputo un presuntuoso, ma uno che voleva verità e, come ho fatto, uno che voleva”, ha detto.“Siamofine. Sono passati dieci anni lunghi, che non mi restituirà più nessuno”. SportFace.

