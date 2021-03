(Di martedì 30 marzo 2021) Da controfigura per finta, aman per davvero:Pitt non ha quasi avuto bisogno di ricorrere a un sostituto per girare le scene d'azione di, il suo ultimo film.Pitt deve averci preso gusto a fare loman, perché dopo C'era una volta a... Hollywood, il film di Tarantino che gli è valso l'Oscar, e nel quale interpretava proprio il ruolo della controfigura del protagonista, ha preferito realizzare daper. Secondo quanto raccontato da Greg Rementer - regista di seconda unità ecoordinator della pellicola diretta da David Leitch - ai microfoni di Vulture, infatti, l'attore 57enne avrebbe "qualcosa ...

Advertising

cinemaniaco_fb : ?????????????? Brad Pritt spericolato: ha realizzato da solo il 95% dei suoi stunt di Bullet Train… -

Ultime Notizie dalla rete : Brad Pritt

Movieplayer.it

Da controfigura per finta, a stuntman per davvero: Brad Pitt non ha quasi avuto bisogno di ricorrere a un sostituto per girare le scene d'azione di Bullet Train, il suo ultimo film. Brad Pitt deve ave ...Continua la battaglia tra Brad Pitt e Angelina Jolie per il divorzio. L'ultima notizia è che lei è pronta a testimoniare contro l'ex marito in tribunale ...