Barbara Corvi | la svolta a dodici anni dalla scomparsa | arrestato il marito

A quasi 12 anni dalla scomparsa di, la donna svanita nel nulla a Montecampano di Amelia, in provincia di Terni, il 27 ottobre del 2009, i carabinieri del capoluogo umbro hanno arrestato il marito , Roberto Lo Giudice . I ...La donna era svanita nel nulla il 27 ottobre 2009 da Montecampano di Amelia, in provincia di Terni. Il fascicolo era stato archiviato nel 2014 e riaperto la scorsa estate. L'uomo è accusato di ...di M.C.Svolta nelle indagini sulla scomparsa di Barbara Corvi, la donna recentemente ricordata tra le vittime delle mafie: «Ho rivisto davanti a me le carte quando ho sentito del ricordo della donna i ...PERUGIA, MAR 30 - Italian police on Tuesday arrested an Italian man in connection with the disappearance of his 35-year-old wife in October 2009. Police said the man, Roberto Lo Giudice, was a suspect ...