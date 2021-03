Anticipazioni Uomini e Donne, Gemma Galgani è uscita nuovamente con Nicola Vivarelli (Di martedì 30 marzo 2021) Gemma e Nicola si sono rivisti in amicizia Domenica pomeriggio presso lo studio 6 del centro Elios di Roma si sono registrate le nuove puntate di Uomini e Donne. Stando alle Anticipazioni fornite in rete da Il Vicolo delle News, ancora una volta Gemma Galgani è stata la protagonista assoluta. La 71enne torinese, infatti, è uscita ancora una volta con la sua ex fiamma Nicola Vivarelli. L’ufficiale della marina mercantile, dopo essere mancato per tre mesi dal dating show ha fatto ritorno una settimana fa. Il 26enne però, in studio ha chiarito che il pomeriggio passato con la dama era in amicizia. I due si sono rivisti per chiarire alcune cose del loro passato rimaste in sospeso, tra incomprensioni e discussioni ... Leggi su kontrokultura (Di martedì 30 marzo 2021)si sono rivisti in amicizia Domenica pomeriggio presso lo studio 6 del centro Elios di Roma si sono registrate le nuove puntate di. Stando allefornite in rete da Il Vicolo delle News, ancora una voltaè stata la protagonista assoluta. La 71enne torinese, infatti, èancora una volta con la sua ex fiamma. L’ufficiale della marina mercantile, dopo essere mancato per tre mesi dal dating show ha fatto ritorno una settimana fa. Il 26enne però, in studio ha chiarito che il pomeriggio passato con la dama era in amicizia. I due si sono rivisti per chiarire alcune cose del loro passato rimaste in sospeso, tra incomprensioni e discussioni ...

