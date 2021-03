Andrea Zelletta e Natalia verso il matrimonio: pronti a metter su famiglia (Di martedì 30 marzo 2021) Andrea Zelletta e Natalia Paragoni sembrano pronti per il grande passo. La coppia vuole metter su famiglia da “giovane”. Ecco cos’hanno dichiarato. Andrea Zelletta e Natalia Paragoni, una delle coppie più amate di Uomini e Donne, sono stati a lungo al centro del gossip per le rivelazioni venute fuori durante l’esperienza di Andrea al Grande L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna (Di martedì 30 marzo 2021)Paragoni sembranoper il grande passo. La coppia vuolesuda “giovane”. Ecco cos’hanno dichiarato.Paragoni, una delle coppie più amate di Uomini e Donne, sono stati a lungo al centro del gossip per le rivelazioni venute fuori durante l’esperienza dial Grande L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

Advertising

nothingwthoyou : Esatto. Andrea Zelletta prendeva malissimo le nomination ma nessuno si è mai permesso di attaccarlo in questo modo… - auroraaaaa24 : @AmyJade882 Mi da pensare a 'prima di essere Natalia Paragoni, sono la ragazza di Andrea Zelletta' ???? - lapislaz_uli : 'Colleziona ogni giorno figura di merda' La figura di merda: Andrea Zelletta e Francesco Oppini prendono in giro Ma… - MarioBro66 : Andrea zittisce Pier #gfvip #prelemi #gregorelli #isola - zazoomblog : “Siamo pronti”. Andrea Zelletta e Natalia Paragoni l’annuncio che nessuno si aspettava. Per la coppia inizia una nu… -