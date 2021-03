7 cose che indicano il carattere forte di un bambino (e come insegnarle) (Di martedì 30 marzo 2021) Tra le missioni di un genitore c’è senza dubbio quella di cercare di fortificare carattere e tempra dei propri figli per dare loro le basi per un futuro meno arduo e ricco di soddisfazioni. In che modo? Gli esperti sono d’accordo: ciò che può davvero aiutare i piccoli a diventare se stessi e ad affrontare le sfide più difficili della vita è la forza mentale che riguarda più che altro prestare attenzione a tre fattori, il modo in cui si pensa, si sente e si agisce. Pensare in grande, sentirsi bene con se stessi e agire in modo coraggioso aiuta a sviluppare i muscoli mentali. Naturalmente, è necessaria la pratica, una buona dose di pazienza e di rinforzo costante per arrivare a un punto in cui il bambino possa fare queste cose in modo naturale. Ma nel tempo si può riuscire ad acquisire maggiore forza mentale e caratteriale sottolineando, naturalmente, l’importanza del commettere errori da non considerare sinonimo di fallimento ma, anzi, opportunità per imparare. Leggi su vanityfair (Di martedì 30 marzo 2021) Tra le missioni di un genitore c’è senza dubbio quella di cercare di fortificare carattere e tempra dei propri figli per dare loro le basi per un futuro meno arduo e ricco di soddisfazioni. In che modo? Gli esperti sono d’accordo: ciò che può davvero aiutare i piccoli a diventare se stessi e ad affrontare le sfide più difficili della vita è la forza mentale che riguarda più che altro prestare attenzione a tre fattori, il modo in cui si pensa, si sente e si agisce. Pensare in grande, sentirsi bene con se stessi e agire in modo coraggioso aiuta a sviluppare i muscoli mentali. Naturalmente, è necessaria la pratica, una buona dose di pazienza e di rinforzo costante per arrivare a un punto in cui il bambino possa fare queste cose in modo naturale. Ma nel tempo si può riuscire ad acquisire maggiore forza mentale e caratteriale sottolineando, naturalmente, l’importanza del commettere errori da non considerare sinonimo di fallimento ma, anzi, opportunità per imparare.

