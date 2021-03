Whirlpool | oggi messa con l’arcivescovo di Napoli | “Realtà emblematica”

Leggi su dire

(Di lunedì 29 marzo 2021) NAPOLI – “La Whirlpool è realtà emblematica di una deriva che sta colpendo tutti i settori dell’economia, determinando la chiusura di non poche attività produttive con conseguente cancellazione di posti di lavoro, annullando un legittimo diritto costituzione e minando la dignità di uomini e donne. Idealmente, pertanto, saranno presenti tutti i lavoratori di Napoli e non solo, per i quali l’arcivescovo rinnoverà il sacrificio eucaristico, nello spirito della Pasqua che è riscatto e nascita a nuova vita per tutti e particolarmente per chi vive nel disagio e nella sofferenza”. Così la curia di Napoli in occasione della celebrazione eucaristica, presieduta dall’arcivescovo don Mimmo Battaglia, in programma oggi alle 17:30 nello stabilimento Whirlpool di via Argine.