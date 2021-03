Weekend in zona rossa ma tutti al mare ad Anzio e Nettuno: interrotta festa con karaoke, controllate 300 persone (Di lunedì 29 marzo 2021) Una festa interrotta – con tanto di karaoke – a Nettuno e alcuni verbali per violazione delle disposizioni anti Covid lungo il litorale. Questo il bilancio dei controlli predisposti ad Anzio e Nettuno nel fine settimana che, complici le temperature più che primaverili, hanno spinto più di qualcuno a concedersi una passeggiata sul mare. Il “flusso” di persone insomma, malgrado la zona rossa c’è stato. Ad ogni modo in tutto sono state controllate circa 300 persone mentre 8 sono stati i verbali elevati. 1 di 2 ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 29 marzo 2021) Una– con tanto di– ae alcuni verbali per violazione delle disposizioni anti Covid lungo il litorale. Questo il bilancio dei controlli predisposti adnel fine settimana che, complici le temperature più che primaverili, hanno spinto più di qualcuno a concedersi una passeggiata sul. Il “flusso” diinsomma, malgrado lac’è stato. Ad ogni modo in tutto sono statecirca 300mentre 8 sono stati i verbali elevati. 1 di 2 ...

