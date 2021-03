Vinicio Capossela: il dettaglio sulla vita privata che non tutti conoscono (Di lunedì 29 marzo 2021) Vinicio Capossela, il cantautore tiene alla propria privacy e si sa poco su di lui, anche su quel matrimonio di metà anni ’90 Vinicio Capossela (Getty Images)Vinicio Capossela è nato in Germania ma è originario dell’Irpinia. Classe 1965, non gode solo dell’apprezzamento degli adulti degli anni Novanta e Duemila ma anche dei più giovani. Il premio Tenco alla carriera vinto nel 2017 è la dimostrazione del successo di critica, ma anche da parte del pubblico. Il ballo di San Vito è forse la sua canzone più nota. Pubblicata nell’omonimo album del 1996, l’anno del divorzio. Non si sa molto sulla vita privata. Lontano dai riflettori e dal gossip, di certo c’è solo che almeno una volta è stato sposato. Dopo All’una e ... Leggi su ck12 (Di lunedì 29 marzo 2021), il cantautore tiene alla propria privacy e si sa poco su di lui, anche su quel matrimonio di metà anni ’90(Getty Images)è nato in Germania ma è originario dell’Irpinia. Classe 1965, non gode solo dell’apprezzamento degli adulti degli anni Novanta e Duemila ma anche dei più giovani. Il premio Tenco alla carriera vinto nel 2017 è la dimostrazione del successo di critica, ma anche da parte del pubblico. Il ballo di San Vito è forse la sua canzone più nota. Pubblicata nell’omonimo album del 1996, l’anno del divorzio. Non si sa molto. Lontano dai riflettori e dal gossip, di certo c’è solo che almeno una volta è stato sposato. Dopo All’una e ...

Advertising

RADIOEFFEITALIA : Vinicio Capossela - Con Una Rosa - m4rtina_r : Oddioooooo stasera c'è Vinicio Capossela a #ViaDeiMattiNumero0 Avete placato in un attimo la mia ansia da lunedì. - RADIOEFFEITALIA : Vinicio Capossela - Si È Spento Il Sole - alex_liccardo : Riparte una nuova settimana in 'Via dei Matti n° 0'. Stasera ospite Vinicio Capossela #ViaDeiMattiNumero0 #bollani… - Emmemau1 : Vinicio Capossela 'Ballate per uomini e bestie' -