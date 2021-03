Viaggi all’estero non vietati, gli albergatori: “Un’altra mazzata per il nostro turismo” (Di lunedì 29 marzo 2021) Nuovo Dpcm Viaggi all’estero non vietati e nuove chiusure in Italia anche dopo Pasqua. “Ancora una volta si considera come Cenerentola quello che è una delle principali forze trainanti dell’economia italiana, il turismo. Quanto emerso nell’ultimo Dpcm è Un’altra mazzata per le nostre imprese ed uno schiaffo morale per chi opera in questo settore e da mesi lotta per non chiudere”. Il presidente Aja (Associazione Jesolana albergatori) e coordinatore di Federalberghi Spiagge Veneto, Alberto Maschio, è adirato non solo per le restrizioni ma per le contraddizioni che favoriscono la “fuga” dall’Italia dei pochi cittadini disposti a Viaggiare. (prosegue dopo la foto) Nuovo Dpcm Viaggi all’estero non vietati, ... Leggi su urbanpost (Di lunedì 29 marzo 2021) Nuovo Dpcmnone nuove chiusure in Italia anche dopo Pasqua. “Ancora una volta si considera come Cenerentola quello che è una delle principali forze trainanti dell’economia italiana, il. Quanto emerso nell’ultimo Dpcm èper le nostre imprese ed uno schiaffo morale per chi opera in questo settore e da mesi lotta per non chiudere”. Il presidente Aja (Associazione Jesolana) e coordinatore di Federalberghi Spiagge Veneto, Alberto Maschio, è adirato non solo per le restrizioni ma per le contraddizioni che favoriscono la “fuga” dall’Italia dei pochi cittadini disposti aare. (prosegue dopo la foto) Nuovo Dpcmnon, ...

