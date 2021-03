Viabilità Roma Regione Lazio del 29-03-2021 ore 09 | 45

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 29 marzo 2021)29 MARZOORE 09.35 UMBERTO VERINI NUOVAMENTE BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ. UN SERVIZIO DELLAINIZIAMO SULLA VIA PONTINA SULLA QUALE AL MOMENTO SI STA IN CODA ALL’ALTEZZA DI POMEZIA IN DIREZIONE DELLA CAPITALE E PERMANGONO LE CODE NEI DUE SENSI SU VIA DEI CASTELLINI NEL TRATTO COMPRESO TRA VIA DELLA SOLFATARA E L’INCROCIO CON LA LAURENTINA QUALCHE RALLENTAMENTO NUOVAMENTE NEI DUE SENSI ANCHE SULLA PROVINCIALE 21 A TRA SANTA LUCIA E VALLE PRATO PASSIAMO AI MEZZI PUBBLICI, ATAC COMUNICA CHE FINO A SABATO 17 IN FASCIA 07:00 DEL MATTINO – 18:00 CONTINUANO OPERAZIONI DI SFALCIO DELLA VEGETAZIONE IN VIALE DELLE MILIZIE. IL TRAM 19 LIMITA QUINDI LA TRATTA A VALLE GIULIA E VIENE SOSTITUITO DA BUS PER IL PROSIEGUO DEL TRAGITTO IN ENTRAMBE LE DIREZIONI. E ...