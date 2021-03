Vaccino Sputnik | Draghi stoppa le Regioni Ora accentra tutto?

Leggi su quifinanza

(Di lunedì 29 marzo 2021) L’affaire vaccini, oltre che un tema strettamente sanitario, riguarda da vicino la geopolitica e i relativi interessi nazionali. I ritardi dell’Unione Europea, l’attivismo americano per talgiare fuori Cina e Russia anche in Oriente, la volontà di Putin di dividere l’Europa proponendo il, che è però sempre in attesa del sì delle autorità europee e sopratnon ha in Russia la possibilità di essere prodotto su vasta scala, sono tutte situazioni che fanno parte di un gioco internazionale in cui la possibilità di vaccinare velocemente i propri cittadini (e in seguito altri) significa per uno Stato potere politico ed economico. Per questo i chiari di luna sulrussohanno messo sul chi va là Mario, per cui la fedeltà Atlantica è un dogma. Nel Lazio ...