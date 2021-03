Vaccini, all’incontro governo-Regioni di oggi ci sarà anche Draghi (Di lunedì 29 marzo 2021) (Teleborsa) – oggi pomeriggio all’incontro tra governo e Regioni sul piano vaccinale parteciperà anche il presidente del Consiglio Mario Draghi. Al fianco del capo del governo ci saranno la ministra per gli Affari regionali Mariastella Gelmini, il commissario per l’emergenza Francesco Paolo Figliuolo e il capo della protezione civile Fabrizio Curcio. “È giusto che il governo, a fronte di una curva pandemica che pur in maniera timida sta cominciando a scendere preveda dopo Pasqua che fino alla prima media si possa tornare a scuola. Come peraltro faceva il governo Conte quando nelle zone rosse solo dalla seconda media in su si chiudeva”, è la posizione espressa dal presidente dell’Emilia-Romagna Stefano Bonaccini ospite a Mezz’ora in ... Leggi su quifinanza (Di lunedì 29 marzo 2021) (Teleborsa) –pomeriggiotrasul piano vaccinale parteciperàil presidente del Consiglio Mario. Al fianco del capo delci saranno la ministra per gli Affari regionali Mariastella Gelmini, il commissario per l’emergenza Francesco Paolo Figliuolo e il capo della protezione civile Fabrizio Curcio. “È giusto che il, a fronte di una curva pandemica che pur in maniera timida sta cominciando a scendere preveda dopo Pasqua che fino alla prima media si possa tornare a scuola. Come peraltro faceva ilConte quando nelle zone rosse solo dalla seconda media in su si chiudeva”, è la posizione espressa dal presidente dell’Emilia-Romagna Stefano Bonaccini ospite a Mezz’ora in ...

Advertising

fainformazione : Per i Vaccini vi è attesa per l'incontro di Lunedì pomeriggio tra Draghi e i rappresentanti delle Regioni Il presi… - fainfosalute : Per i Vaccini vi è attesa per l'incontro di Lunedì pomeriggio tra Draghi e i rappresentanti delle Regioni Il presi… - samontalbano49 : RT @CislMessina: Vaccini, le federazioni dei pensionati di Cgil, Cisl e Uil evidenziano i disagi per anziani e soggetti estremamente vulner… - AlfioGiulio : RT @CislMessina: Vaccini, le federazioni dei pensionati di Cgil, Cisl e Uil evidenziano i disagi per anziani e soggetti estremamente vulner… - CislMessina : Vaccini, le federazioni dei pensionati di Cgil, Cisl e Uil evidenziano i disagi per anziani e soggetti estremamente… -

Ultime Notizie dalla rete : Vaccini all’incontro Draghi: «Il piano vaccini accelera, la via d’uscita non è lontana» Il Sole 24 ORE