Tg Lazio | edizione del 29 marzo 2021

Via le autocertificazioni e 470mila tra bambini e ragazzi saranno di nuovo sui banchi tra asili, scuole elementari e medie. Da domani il Lazio torna in fascia arancione e ci resterà fino alla vigilia di Pasqua, quando tutta Italia entrerà in zona rossa fino a Pasquetta. Intanto per i prossimi quattro giorni riapriranno i negozi e sarà consentito una sola volta al giorno spostarsi all'interno del proprio comune tra le 5 e le 22 per recarsi in un'altra abitazione privata. Continuerà invece il divieto di consumazione all'interno di bar e ristoranti. VACCINO, DA FINE APRILE 1.000 FARMACIE PRONTE A SOMMINISTRARLO

