Sport in tv oggi (lunedì 29 marzo): orari e programma completo. Come vedere gli eventi in streaming (Di lunedì 29 marzo 2021) Nuova settimana di Sport che comincia in questo lunedì 29 marzo. In primo piano il tennis con il torneo di Miami che entra nel vivo e potrebbe regalare tante emozioni. In campo anche Lorenzo Musetti e Lorenzo Sonego che cercheranno di conquistare l’accesso agli ottavi di finale del torneo. Prenderanno il via anche i campionati italiani di nuoto con le prove dei 5 km di fondo, mentre in serata andrà in scena il match della Serie A di Basket tra Reggio Emilia e Pesaro. Di seguito il programma completo: programma Sport IN TV (29 marzo) 09.00 NUOTO (Campionati italiani): 5 km donne. 15.00 NUOTO (Campionati italiani): 5 km uomini. 17.00 TENNIS (Masters1000 Miami): terzo turno – Diretta tv su Sky Sport Arena (204) e su Sky ... Leggi su oasport (Di lunedì 29 marzo 2021) Nuova settimana diche comincia in questo29. In primo piano il tennis con il torneo di Miami che entra nel vivo e potrebbe regalare tante emozioni. In campo anche Lorenzo Musetti e Lorenzo Sonego che cercheranno di conquistare l’accesso agli ottavi di finale del torneo. Prenderanno il via anche i campionati italiani di nuoto con le prove dei 5 km di fondo, mentre in serata andrà in scena il match della Serie A di Basket tra Reggio Emilia e Pesaro. Di seguito ilIN TV (29) 09.00 NUOTO (Campionati italiani): 5 km donne. 15.00 NUOTO (Campionati italiani): 5 km uomini. 17.00 TENNIS (Masters1000 Miami): terzo turno – Diretta tv su SkyArena (204) e su Sky ...

Advertising

SkySportF1 : L'età dei piloti in griglia oggi al debutto di Raikkonen e Alonso nel 2001 Dai 15 anni di Hamilton ai 9 mesi di Tsu… - Coninews : Una maglia speciale per ricordare chi ha speso la propria vita per combattere le mafie. Oggi, #21marzo2021, tutto… - fanpage : Oggi Ayrton Senna avrebbe compiuto 61 anni, un mito senza tempo che ha ispirato intere generazioni di piloti - OA_Sport : SPORT IN TV - Nuova settimana che comincia e non ci si ferma mai: la guida completa per non perdersi nulla - AndreaPontone_ : Poi ci stupiamo che le nostre nuove generazioni non sanno tenere un pallone tra i piedi. Oggi il calcio in Italia è… -