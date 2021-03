"Siamo in guerra, servono norme da guerra" (Di lunedì 29 marzo 2021) Federico Garau Il commissario straordinario per l'emergenza Covid ed il capo della protezione civile visiteranno alcuni centri vaccinali della Lombardia il prossimo mercoledì 31 marzo In visita a Genova per l'inaugurazione del nuovo grande centro vaccinale presso la Fiera del Mare, il capo della protezione civile Fabrizio Curcio ed il generale Francesco Paolo Figliuolo, Commissario straordinario all'emergenza Covid, hanno espresso la loro soddisfazione per l'organizzazione dell'hub, parlando di un modello da replicare anche per le altre Regioni. "Siamo in guerra", le dichiarazioni di Curcio "Vorrei ringraziare il presidente Toti e il sindaco di Genova Bucci per aver colto lo spirito con cui ci muoviamo", dichiara Fabrizio Curcio ai giornalisti presenti, come riferito da Italpress. "Noi stiamo vivendo momenti complessi ... Leggi su ilgiornale (Di lunedì 29 marzo 2021) Federico Garau Il commissario straordinario per l'emergenza Covid ed il capo della protezione civile visiteranno alcuni centri vaccinali della Lombardia il prossimo mercoledì 31 marzo In visita a Genova per l'inaugurazione del nuovo grande centro vaccinale presso la Fiera del Mare, il capo della protezione civile Fabrizio Curcio ed il generale Francesco Paolo Figliuolo, Commissario straordinario all'emergenza Covid, hanno espresso la loro soddisfazione per l'organizzazione dell'hub, parlando di un modello da replicare anche per le altre Regioni. "in", le dichiarazioni di Curcio "Vorrei ringraziare il presidente Toti e il sindaco di Genova Bucci per aver colto lo spirito con cui ci muoviamo", dichiara Fabrizio Curcio ai giornalisti presenti, come riferito da Italpress. "Noi stiamo vivendo momenti complessi ...

