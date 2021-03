Roma, zona rossa e party: una mamma invita 19 amici del figlio a casa (Di lunedì 29 marzo 2021) Ai Romani la ‘zona rossa’ sembra non essere entrata in testa, tant’è che ieri la prima domenica di sole e caldo nella Capitale tantissime sono state le feste organizzate e, fortunatamente, sventate dai Carabinieri di Roma. Il primo intervento riguarda un’abitazione in viale Egeo, dove (dopo alcune segnalazioni giunte al 112) i Carabinieri del Nucleo Operativo, della Compagnia Roma Eur, della Stazione Roma Eur e del Nucleo Radiomobile si sono presentati alla porta per bloccare il festino. Leggi anche: Weekend di controlli sul litorale Romano: sanzionati giovani che giocavano a pallone Ad aprire i militari è stata la proprietaria – una Romana di 51 anni con precedenti – che aveva ben pensato di accogliere in casa 19 ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 29 marzo 2021) Aini la ‘’ sembra non essere entrata in testa, tant’è che ieri la prima domenica di sole e caldo nella Capitale tantissime sono state le feste organizzate e, fortunatamente, sventate dai Carabinieri di. Il primo intervento riguarda un’abitazione in viale Egeo, dove (dopo alcune segnalazioni giunte al 112) i Carabinieri del Nucleo Operativo, della CompagniaEur, della StazioneEur e del Nucleo Radiomobile si sono presentati alla porta per bloccare il festino. Leggi anche: Weekend di controlli sul litoraleno: sanzionati giovani che giocavano a pallone Ad aprire i militari è stata la proprietaria – unana di 51 anni con precedenti – che aveva ben pensato di accogliere in19 ...

Advertising

virginiaraggi : In questi giorni di zona rossa c’è meno traffico in città. Per questo stiamo approfittando per portare avanti più v… - fattoquotidiano : Roma, la bara avvolta nella bandiera di Ordine Nuovo tra cori e saluti fascisti. Il funerale del ‘camerata’ in zona… - zazoomblog : Roma zona rossa e party: una mamma invita 19 amici del figlio a casa - #rossa #party: #mamma #invita #amici - NazzarenoMi : RT @battaglia_persa: Dalla regia mi segnalano in zona Alessandrino ancora #LavoriFattiBene che speriamo a breve (cit. @EnricoStefano) l'ero… - LucaBallabio1 : @Gladys82012839 E le Sardine che in piena zona rossa vanno a Roma a fare sceneggiate ? -