Numeri alti e ospedali pieni con mezza Italia in zona rossa

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Numeri alti

Adnkronos

Se si sommano la seconda e la terza ondata isono comunquespalmati però su un periodo di tempo maggiore. E c'è poi un altro problema tecnico da tener presente. I pazienti che finiscono ...Oggi altre tre Regioni sono entrate nella fascia di maggior rischio. In controtendeza il Lazio da domani in arancione. Mentre sale il tasso di positività e preoccupa la pressione sulle strutture ...In Toscana crescono di alcune decine i posti occupati nei reparti Covid degli ospedali: i ricoverati sono ad oggi 1.794 (venticinque in più, più 1,4 per cento), di cui 262 in terapia intensiva (due in ...Con i 1.021 nuovi casi individuati nelle ultime ventiquattro ore, salgono a 27.890 (+329) le persone in Toscana in questo momento positive al coronavirus, l’1,2 per cento in più rispetto a ieri. Cresc ...