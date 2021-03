Nicolato risponde al c.t. spagnolo: 'Noi antisportivi? Non segnavano e quindi...' (Di lunedì 29 marzo 2021) Italia antisportiva. Il c.t. della Spagna Luis De la Fuente ci è andato giù piatto, sabato sera, dopo lo 0 - 0 con gli azzurri nella seconda giornata dell'Europeo Under 21, finita con due espulsi tra ... Leggi su gazzetta (Di lunedì 29 marzo 2021) Italia antisportiva. Il c.t. della Spagna Luis De la Fuente ci è andato giù piatto, sabato sera, dopo lo 0 - 0 con gli azzurri nella seconda giornata dell'Europeo Under 21, finita con due espulsi tra ...

Advertising

Fprime86 : RT @Gazzetta_it: #EuroU21, #Nicolato risponde al c.t. spagnolo: 'Noi antisportivi? Non segnavano e quindi...accentuavano' - sportli26181512 : Nicolato risponde al c.t. spagnolo: 'Noi antisportivi? Non segnavano e quindi...': Nicolato risponde al c.t. spagno… - Gazzetta_it : #EuroU21, #Nicolato risponde al c.t. spagnolo: 'Noi antisportivi? Non segnavano e quindi...accentuavano' -