Nasce l’Associazione Ristorazione Puglia

Leggi su tarantinitime

(Di lunedì 29 marzo 2021) In un periodo storico estremamente delicato e all’indomani dell’ennesimo provvedimento restrittivo, noi ristoratori e addetti alla somministrazione di alimenti e bevande di tutta laabbiamo scelto di non restare fermi a guardare. Abbiamo quindi deciso, come mai è stato fatto sinora, di associarci democraticamente e di fare fronte comune per affrontare al meglio questa situazione così drammatica, delicata e cruciale, costituendo la prima associazione di professionisti dellae somministrazione di alimenti e bevande in. Il dissesto economico creato da questa pandemia è noto a tutti, e noi professionisti, costretti a chiudere ad intermittenza, stanchi della scarsa considerazione riservataci dalle istituzioni, vogliamo invertire la rotta e restituire dignità ad un settore che, da sempre in sinergia col ...