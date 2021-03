Murale di almeno 3200 anni scoperto in Perù

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Murale almeno

La Repubblica

IL CASO 'per il killer di Genny, una sfida dei clan allo... 'Dopo pochi minuti che la ...a circolare in rete e dopo che anche io l'avevo pubblicata sul mio profilo fb pubblico ho ricevuto...Guidare è un privilegio maschile? A quanto pare sì,fino al 2018. Per questo Manal Al Sharif,... che amava disegnare sui muri della sua città, riusciva a creare unintero in pochi minuti; ...Scoperto negli ultimi giorni un murale di 3200 anni fa, in Perù. Il ritrovamento getterebbe nuove luci sulla civiltà precolombiana.Qualche timido accenno per trasformare il muro in una specie di galleria d’arte a cielo aperto c’era già stato proprio qualche anno fa. L’operazione voleva rendere vita all’anonimo muro in bozze dell’ ...