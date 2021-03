Moto Guzzi, per i 100 anni uno speciale “porte aperte del centenario” (Di lunedì 29 marzo 2021) Moto Guzzi compie 100 anni e invita tutti i Motociclisti a festeggiare scoprendo da vicino tutte le novità della gamma 2021 con uno speciale “porte aperte”. La nuova Moto Guzzi V7, cresciuta nella cilindrata fino a 850 cc, la classic enduro V85 TT MY 2021 e la rinnovata V9 sono a disposizione nei punti vendita dell’Aquila per farsi conoscere dagli appassionati Motociclisti in vista della bella stagione. I Motocilisti avranno modo di apprezzare anche la speciale livrea centenario, disponibile limitatamente al 2021 per i modelli V7 Stone, V85 TT e V9 Bobber e che celebra il primo secolo di Moto Guzzi ispirandosi ai colori della celebre ... Leggi su ildenaro (Di lunedì 29 marzo 2021)compie 100e invita tutti iciclisti a festeggiare scoprendo da vicino tutte le novità della gamma 2021 con uno”. La nuovaV7, cresciuta nella cilindrata fino a 850 cc, la classic enduro V85 TT MY 2021 e la rinnovata V9 sono a disposizione nei punti vendita dell’Aquila per farsi conoscere dagli appassionaticiclisti in vista della bella stagione. Icilisti avranno modo di apprezzare anche lalivrea, disponibile limitatamente al 2021 per i modelli V7 Stone, V85 TT e V9 Bobber e che celebra il primo secolo diispirandosi ai colori della celebre ...

