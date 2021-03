Minori | Ascari M5s | “Dopo Pasqua parte la Commissione sugli affidi illeciti”

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Minori Ascari

Dire

...le linee guida per gli operatori chiamati a valutare le condizioni di affidamento deiin ... Violenza sulle donne che per l'onorevole: "Non è altro che un fenomeno criminale, non più solt a ...Tra il gennaio 2018 e il giugno 2019 sono stati allontanati dalle famiglie 12.338(23 ogni ...introduttiva della proposta di legge delega sull'affido presentata alla Camera da Stefania(...L’opera, scritta a quattro mani dalla psicoterapeuta criminologa Ciaravolo e dalla scrittrice counselor di Latina Saba, ha come obiettivo quello di riaccendere i riflettori sul tema della violenza att ...L’opera scritta a quattro mani dalla psicoterapeuta criminologa e dalla scrittrice counselor di Latina consiste in una raccolta di venticinque poesie inedite ...