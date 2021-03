Milan | pronta nuova scommessa a centrocampo

(Di lunedì 29 marzo 2021) Maldini su Louza del Nantes Secondo la Gazzetta dello Sport, il dirigente delavrebbe già individuato un potenziale rinforzo per la linea mediana di Pioli: si tratta di Imran Louza , 21enne ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Milan pronta

Virgilio Sport

...sarebbe già potuta andare a buon fine se tra Napoli e Verona non si fosse inserito ilche ha ... infatti, è arrivata l'indiscrezione secondo la quale, il club di Jurgen Klopp avrebbeun'...I tifosi chiedono certezze La sostituzione tra Meite e Louza non convince però del tutto i tifosi del. "Meite lo spero vivamente che torni al Torino , e c'è Pobega che torna dal prestito allo ...Attivazione, sfida a pallamano, esercitazioni per il possesso-palla, partita ad alta intensità e lavoro fisico intermittente. Con questo programma mattutino la Sampdoria è tornata all’opera – ancora p ...Le ultime sul calciomercato del Milan: Maldini e Massara seguono un talento classe 2002 che piace anche a Juventus e Napoli. Ecco chi è ...