Mattia Santori candidato sindaco del centrosinistra a Bologna?

(Di lunedì 29 marzo 2021) L’indiscrezione è di quelle suggestive:, leader delle Sardine, possibiledel? Qualcosa più di una suggestione, qualcosa meno di una proposta, in quel limbo di possibilità e speranza di cui la cronaca politica è piena in questa fase di avvicinamento alle amministrative. A sganciare la bomba è “la Repubblica”, che si richiama a una frase più che sibillina rilasciata dadopo il doppio incontro col segretario del Partito Democratico Enrico Letta e il Presidente della Regione Emilia-Romagna Stefano Bonaccini. Quattro parole dentro cui si può leggere un mondo: “Faccio ciò che serve.” Che servirà una sardina in versione politica o in versione attivista contro il nuovo assalto di Salvini alla roccaforte rossa ...

Advertising

repubblica : Comunali, Mattia Santori candidato a Bologna? Le Sardine ci pensano, presto la decisione - 6000sardine : Mattia #Santori “Non esiste Transizione senza il coinvolgimento della società civile. Per questo nasce… - mayehmproject : RT @filippocioni: Nel frattempo il pd pensa di candidare mattia santori a bologna. ?? - bibipenner : RT @ComandanteLupo: Mattia Santori candidato a Bologna? Le Sardine ci pensano, presto la decisione: 'Faccio ciò che serve' - ComandanteLupo : Mattia Santori candidato a Bologna? Le Sardine ci pensano, presto la decisione: 'Faccio ciò che serve' -

Ultime Notizie dalla rete : Mattia Santori

La Repubblica

BOLOGNA - E ora per le comunali spunta anche il nome di. Il numero uno delle Sardine bolognesi, che nei giorni scorsi ha avuto un colloquio sia con Enrico Letta che con Stefano Bonaccini, glissa su una sua eventuale 'candidatura a Bologna' ...Il leader delle Sardine vede Letta e Bonaccini. Poi ci racconta: 'Con Zingaretti era mancata costanza. Ora dobbiamo costruire un campo largo, non solo in Emilia'. Le amministrative? 'Servono primarie ...L'indiscrezione arriva da "Repubblica", dopo il doppio incontro che le Sardine hanno avuto con Letta e Bonaccini. Il diretto interessato, sibillino: "Faccio ciò che serve" ...ROMA, 28 mar. – Si è consumato venerdì mattina l'incontro in videoconferenza tra le Sardine e il Pd. Per il Partito democratico c'era il segretario Enrico Letta, il vice-segretario Giuseppe Provenzano ...