Masters1000 Miami 2021, i risultati del 28 marzo. Sinner splendido contro Khachanov, Medvedev agli ottavi nonostante i crampi (Di lunedì 29 marzo 2021) Inizia a delinearsi il quadro dei qualificati agli ottavi di finale del Masters1000 di Miami. Sul cemento della Florida i tennisti hanno dovuto fare i conti con il gran caldo e non è stato facile gestire gli sforzi. Si parte dal successo di Jannik Sinner: l’altoatesino ha piegato in tre set il russo (n.22 del mondo) Karen Khachanov per 4-6 7-6 (2) 6-4 in un match lunghissimo durato 2 ore e 52 minuti. Sinner, perso il primo parziale, è stato abile a tenere mentalmente alla pressione di un ottimo Khachanov, venendo fuori alla distanza in una vera e propria sfida di resistenza. agli ottavi Jannik se la vedrà contro il finlandese Emil Ruusuvuori (n.83 del ranking). Il finnico si è imposto anch’egli in ... Leggi su oasport (Di lunedì 29 marzo 2021) Inizia a delinearsi il quadro dei qualificatidi finale deldi. Sul cemento della Florida i tennisti hanno dovuto fare i conti con il gran caldo e non è stato facile gestire gli sforzi. Si parte dal successo di Jannik: l’altoatesino ha piegato in tre set il russo (n.22 del mondo) Karenper 4-6 7-6 (2) 6-4 in un match lunghissimo durato 2 ore e 52 minuti., perso il primo parziale, è stato abile a tenere mentalmente alla pressione di un ottimo, venendo fuori alla distanza in una vera e propria sfida di resistenza.Jannik se la vedràil finlandese Emil Ruusuvuori (n.83 del ranking). Il finnico si è imposto anch’egli in ...

