La fidanzata di Valentino Rossi: “Viviamo chiusi in hotel, ecco cosa mi resta da fare” (Di lunedì 29 marzo 2021) Francesca Sofia Novello ha seguito Valentino Rossi nel GP del Qatar. La modella è la sua prima fan e sostenitrice, anche nelle trasferte come queste.caption id="attachment 116159" align="alignnone" width="1024" Instagram/captionVita da reclusi"Essendo qui per la MotoGP Viviamo (giustamente) chiusi in una parte riservata dell’hotel , tipo una “bolla” per evitare qualunque contatto esterno .. ci godiamo un pochino il terrazzo e mi resta solo che fare delle gran foto (sul letto)... Ciao Ragazzi! Un saluto dalla camera d'albergo!", ha raccontato Francesca su Instagram, che in questi giorni ha condiviso e documentato la trasferta con Vale in Qatar.embedcontent src="instagram" url="https://www.instagram.com/p/CNAsJVWHv8x/" Golssip. Leggi su golssip (Di lunedì 29 marzo 2021) Francesca Sofia Novello ha seguitonel GP del Qatar. La modella è la sua prima fan e sostenitrice, anche nelle trasferte come queste.caption id="attachment 116159" align="alignnone" width="1024" Instagram/captionVita da reclusi"Essendo qui per la MotoGP(giustamente)in una parte riservata dell’, tipo una “bolla” per evitare qualunque contatto esterno .. ci godiamo un pochino il terrazzo e misolo chedelle gran foto (sul letto)... Ciao Ragazzi! Un saluto dalla camera d'albergo!", ha raccontato Francesca su Instagram, che in questi giorni ha condiviso e documentato la trasferta con Vale in Qatar.embedcontent src="instagram" url="https://www.instagram.com/p/CNAsJVWHv8x/" Golssip.

