Governo | Tajani | non è momento polemiche dentro maggioranza

Advertising

MediasetTgcom24 : Governo, Tajani: troppe polemiche, ora proposte concrete e collaborazione #antoniotajani - Antonio_Tajani : .@forza_italia è favorevole alla riapertura della scuole già dopo la #Pasqua. Bene che il governo vada in questa di… - Antonio_Tajani : Tutta la mia solidarietà ai parlamentari europei che hanno ricevuto sanzioni da parte del governo cinese. È un tent… - BreakingItalyNe : RT @MediasetTgcom24: Governo, Tajani: troppe polemiche, ora proposte concrete e collaborazione #antoniotajani - liateni51 : @agorarai @Antonio_Tajani Il governo Berlusconi II è stato il cinquantasettesimo esecutivo della Repubblica Italian… -

Ultime Notizie dalla rete : Governo Tajani

"IlDraghi - afferma- nasce dalla volontà di Forza Italia di aiutare gli italiani ad affrontare l'emergenza coronavirus. Noi non siamo aperturisti ma non siamo neanche per il rigore. ...ROMA " "Stiamo scontando anche errori gravi commessi dalConte sia per quanto riguarda le vaccinazioni, sia per quanto riguarda il sistema di ... Lo ha detto Antonio, coordinatore ..."Ora non è il momento di polemiche all'interno della maggioranza. Lo dico anche al Pd che oggi è più preoccupato a fare la guerra a Salvini che a lavorare. Le polemiche all'interno di una maggioranza ...ROMA (ITALPRESS) – “Stiamo scontando anche errori gravi commessi dal governo Conte sia per quanto riguarda le vaccinazioni, sia per quanto riguarda il sistema di trasporti, sia per quanto riguarda la ...