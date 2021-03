Ginnastica artistica | Edera alla prima prova di zona tecnica 3 di Teamgym

Advertising

2alone8_ : @LONELYHEVRT Ginnastica artistica e un po’ di danza moderna - 60019 : Nella ginnastica artistica - SportinRomagna : Ginnastica artistica, Biancoverde Imola in settima posizione in A1 a Siena #sportinromagna #ginnasticaartistica… - soulista : @andreabalducc79 @micheleleccese Io sono istruttore di ginnastica artistica ma da piccolo sognavo di fare il macchi… - andreabalducc79 : @micheleleccese Io ho sempre pensato di fare l’insegnante di ginnastica artistica ????????? -

Ultime Notizie dalla rete : Ginnastica artistica

Corriere Cesenate

Il Team Junior, unico team ad aver presentato in gara il programma completo sui 3 attrezzi (Floor, Tumble e Trampet), guadagna il primo ...Con le gare di questo fine settimana, tenutesi presso la palestra fgi di Fermo, si conclude il campionato regionale serie D Silver difemminile. LaArtica Cesanella scende in campo gara con due squadre: LB3 Junior e Senior e LB4 Allieve. Squadra LB 3 categoria junior e senior: Cherubini Ilaria, Latini ...La cuneese Anna Dalmasso, in prestito alla Fratellanza Savona, ha ben figurato nel campionato di Serie B di ginnastica artistica.Lara Mori si è distinta in occasione della seconda tappa della Serie A 2021 di ginnastica artistica, andata in scena sabato pomeriggio al PalaEstra di Siena. La toscana ha offerto una prestazione conv ...