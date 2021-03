Francesca Cipriani, rischio setticemia per l’operazione chirurgica al lato B (Di martedì 30 marzo 2021) L’intervento al lato B è andato bene e Francesca Cipriani ha rassicurato su Instagram tutti i suoi follower. Tuttavia sembra che la conduttrice de La Pupa e il Secchione abbia rischiato grosso, rassicurando però sul fatto che ora sta meglio. Ma perché un nuovo intervento? Francesca Cipriani spiega di voler ritoccare addome, fianchi e lato B per un aspetto più sano e più bello. La Cipriani infatti aveva spiegato annunciando di voler diventare “la sorella di Barbie della nuova generazione”. Le accuse di dismorfia e le dichiarazioni da Barbara d’Urso Molti parlano della sua voglia di cambiare continuamente il suo aspetto fisico come sintomo di dismorfia. Accuse molto forti poichè si parla di una condizione psicologica per cui i pazienti si fissano sul ... Leggi su ck12 (Di martedì 30 marzo 2021) L’intervento alB è andato bene eha rassicurato su Instagram tutti i suoi follower. Tuttavia sembra che la conduttrice de La Pupa e il Secchione abbia rischiato grosso, rassicurando però sul fatto che ora sta meglio. Ma perché un nuovo intervento?spiega di voler ritoccare addome, fianchi eB per un aspetto più sano e più bello. Lainfatti aveva spiegato annunciando di voler diventare “la sorella di Barbie della nuova generazione”. Le accuse di dismorfia e le dichiarazioni da Barbara d’Urso Molti parlano della sua voglia di cambiare continuamente il suo aspetto fisico come sintomo di dismorfia. Accuse molto forti poichè si parla di una condizione psicologica per cui i pazienti si fissano sul ...

