Fedrigoni presenta la sua nuova immagine globale

(Di lunedì 29 marzo 2021) Oltre 4.000 dipendenti, 36 siti produttivi e distributivi, più di 32.000 prodotti, 15 marchi e due aree di business raccolti sotto un’unica, autorevolebrand identity. Un passo importante per un Gruppocon un percorso di crescita ambizioso e un ruolo sempre più determinante nel mondo della carta e delle etichette:, dal 1888 leader nella produzione e vendita di carte speciali ad alto valore aggiunto per grafica, packaging, editoria e di materiali autoadesivi premium per l’etichettatura, si rinnova e lancia unadisegnata da Pentagram. Lo studio di grafica e design tra i più noti al mondo ha ideato e declinato laidentità in tutte le sue sfaccettature, razionalizzando i diversi marchi entrati nel Gruppo nel corso di ...

Un passo importante per un Gruppo globale con un percorso di crescita ambizioso e un ruolo sempre più determinante nel mondo della carta e delle etichette:, dal 1888 leader nella produzione ......dell'interno in quadricromia su carta pergamenata Stucco da 190 grammi delle Cartiere, ... una sorta di 'viaggio' iconografico cheventidue saggi e 488 tavole dedicate al capolavoro ...Per questo si è deciso di adottare Forma in tutte le applicazioni dopo che già lo studio londinese Graphic Thought Facility (GTF) lo aveva scelto per la realizzazione di Paper Box, il campionario ...